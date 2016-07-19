В Австралії коала пробралася в будинок стриптизерки і станцювала на пілоні (відео)

Коала пробралася в будинок до австралійки з Нового Південного Уельсу ще влітку 2015 року, але у соціальних мережах відео з'явилося нещодавно. Як пише The Daily Mail, Ніккі Еріксон працює стриптизеркою і вдома у неї встановлений пілон.

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Повернувшись додому після важкого робочого дня, дівчина була дуже здивована, побачивши коалу, яка виконує прості трюки на жердині. Еріксон встигла зняти на камеру мобільного телефону, як тварина намагалася піднятися вгору по пілону, але постійно сповзала вниз. Ролик у соцмережах переглянули вже понад 337 тисяч разів.

"Схоже, у нас однакові інтереси", – зазначила Еріксон. Вона назвала свого нового друга "Ларриса – танцююча біля жердини коала".

Пізніше дівчина викликала спеціалістів із захисту тварин і вони повернули Ларрису до природного середовища проживання.