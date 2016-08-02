У США автомобіль з двома собаками протаранив супермаркет (відео)

Як повідомляє Wreg.com, жінка залишила улюбленців в припаркованому автомобілі і пішла за покупками. При цьому вона не вимкнула мотор, щоб працював кондиціонер.

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Тварини зуміли привести автомобіль в рух. За словами очевидців, машина, за кермом якої сиділа собака, почала рухатися в бік людей, змусивши їх розбігтися.

В результаті автомобіль протаранив стіну супермаркету. Другий пес сидів на пасажирському кріслі, і після зіткнення він зумів опустити скло двері.