У США автомобіль з двома собаками протаранив супермаркет (відео)
20:14, 02 серпня 2016Курйози
854 0
В американському штаті Західна Віргінія дві собаки, сидячи в автомобілі своєї хазяйки, протаранили стіну супермаркету.
Кадр з відео WREG News Channel 3
Як повідомляє Wreg.com, жінка залишила улюбленців в припаркованому автомобілі і пішла за покупками. При цьому вона не вимкнула мотор, щоб працював кондиціонер.
Читайте такожУ Росії першокласник викрав у батька машину і проїхав за кермом 9 кілометрів
Тварини зуміли привести автомобіль в рух. За словами очевидців, машина, за кермом якої сиділа собака, почала рухатися в бік людей, змусивши їх розбігтися.
В результаті автомобіль протаранив стіну супермаркету. Другий пес сидів на пасажирському кріслі, і після зіткнення він зумів опустити скло двері.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter