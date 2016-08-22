У Полтаві пітон з вікна виліз із квартири, поки хазяїн поїхав у відрядження (фото)

21-го серпня близько 7 години на 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Г. Хоткевича місцева жителька побачила плазуна, який знаходився на даху одного з балконів, повідомило міське правління патрульної поліції.

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На місці події патрульні з’ясували, що екзотичний пітон випав з п’ятого поверху на дах балкону другого поверху, де його і виявила жінка.

Патрульні разом з небайдужими сусідами знайшли контакти власника змії, але останній знаходився у відрядженні. Тоді інспектори зв’язалися з племінницею власника, а потім викликали чоловіка, який знається на плазунах. Останній допоміг безпечно зняти пітона та повернути його додому.