Рибалка з Філіппін 10 років зберігав 34-кілограмову перлину під ліжком

Чоловік виловив її 10 років тому, але не знав її справжньої вартості, повідомляє Lenta.ru з посиланням пише Malaysian Digest. Житель міста Пуерто-Прінсеса виявив камінь у 2006 році під час шторму його човен зачепилася за гігантське перламутрове утворення. Він ховав перлину вагою 34 кг під ліжком, вважаючи своїм талісманом.

Філіппінець вирішив показати перлину іншим людям, лише коли його хата згоріла. Рибак відніс знахідку в муніципальне управління з питань туризму.

"Ми були вражені. Потрібно, щоб гемологи допомогли нам сертифікувати її. Зараз ми чекаємо підтвердження автентичності від гемологічного інституту", - розповіли в офісі по туризму.

Знахідка рибака уп'ятеро перевищує габаритами і вагою перлину, яка вважалася рекордсменкою до неї. Раніше найбільшим каменем була визнана 7-кілограмова "перлина Аллаха" (відома як "перлина Лао-Цзи"), також знайдена на Філіппінах.

Влада міста хотіла б залишити камінь в Пуерто-Прінсесі, зробити його визначною пам'яткою і залучити більше відпочиваючих. Malaysian Digest не уточнює, чи отримає господар перлини якусь плату за знахідку.