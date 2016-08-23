Клінтон Vs банка огірків: кандидат у президенти доводила в прямому ефірі, що у неї немає проблем зі здоров'ям

Про це повідомляє "Газета.Ru".

Як зазначається, Клінтон взяла участь у програмі Джиммі Кіммела.

За її словами, всі спекуляції про її здоров'я «безглузді».

На питання Кіммела про те, чи правда те, що говорять про неї, Клінтон простягнула свою руку і запропонувала перевірити пульс, щоб переконатися, чи жива вона.

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На початку серпня користувачі соцмереж обговорювали стан здоров'я кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон у зв'язку з появою знімків, на яких екс-держсекретар насилу долає кілька сходинок.

На сайті GettyImages зазначено, що фотографія була зроблена 24 лютого - Клінтон тоді посковзнулася, піднімаючись по сходах.

За інформацією видання, нинішні проблеми Клінтон зі здоров'ям можуть бути пов'язані з перенесеною нею травмою головного мозку. Це вже не перший випадок, коли громадськість звертає увагу на здоров'я кандидата в президенти.