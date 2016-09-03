"Накидали як собаці": російські поліцейські обурені вмістом сухпайка (відео)
Співробітники російської поліції мають намір звернутися до керівництва зі скаргою на погане харчування.
Співробітники російської поліції обурені вмістом сухого пайка, який їм видають на 12-годинне чергування.
У Мережі з'явилося відео з вмістом обіду, яке співробітники МВС РФ отримують на чергування і планують звернутися з колективною скаргою до керівництва.
"Я просто сам собачник і кошатник, у мене в кішок 100 грамів корму коштує дорожче, ніж все це", - говорить один з поліцейських.
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Російські правоохоронці зазначають, що стоять на своїх постах по 12 годин на добу, а на обід отримують пайок, до якого входить два шматки хліба, куряче яйце та паштет, а з овочів - по половинці огірка та помідора. Передбачено й "десерт" - один льодяник у целофановій упаковці.
Також до харчового набору входить абсолютно непотрібна пластмасова ложка, оскільки перше блюдо в даний раціон не входить.
Поліцейські повідомляють, що планують звернутися з колективною скаргою на погане харчування до керівництва.