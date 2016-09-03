"Накидали як собаці": російські поліцейські обурені вмістом сухпайка (відео)

Співробітники російської поліції обурені вмістом сухого пайка, який їм видають на 12-годинне чергування.

У Мережі з'явилося відео з вмістом обіду, яке співробітники МВС РФ отримують на чергування і планують звернутися з колективною скаргою до керівництва.

"Я просто сам собачник і кошатник, у мене в кішок 100 грамів корму коштує дорожче, ніж все це", - говорить один з поліцейських.

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Російські правоохоронці зазначають, що стоять на своїх постах по 12 годин на добу, а на обід отримують пайок, до якого входить два шматки хліба, куряче яйце та паштет, а з овочів - по половинці огірка та помідора. Передбачено й "десерт" - один льодяник у целофановій упаковці.

Також до харчового набору входить абсолютно непотрібна пластмасова ложка, оскільки перше блюдо в даний раціон не входить.

Поліцейські повідомляють, що планують звернутися з колективною скаргою на погане харчування до керівництва.