У Німеччині воротаря заарештували за 43 пропущених голи в одному матчі

Німецька поліція заарештувала воротаря аматорського клубу "Вондерворт" Марко Квіотека після того, як він в матчі проти команди з Оберхаузена пропустив 43 голи. Зустріч завершилася 0:43. Про це повідомляє iSport.ua.

Воротар був затриманий на одному з тренувань команли через п'ять днів після гри. При затриманні він встиг крикнути здивованим партнерам, що поліція просто "хоче з'ясувати деякі деталі"

Причину арешту Квіотека в поліції коментувати відмовилися, а сам гравець отримав кілька сотень повідомлень на свою підтримку. Тренер "Вондерорт" Івон Лісенфельд сказав після інциденту: "Ми нічого не знаємо. У поліції нам нічого не повідомляють. Спочатку Марко пропустив 43 голи, а потім його забрали у в'язницю".

"Поліція не говорить нам, що сталося, і ми не можемо додзвониться Марко на мобільний телефон. Сподіваюся, що все добре і він повернеться до наступної гри", – додав директор клубу Крістіан Шрьоер.