Кіт на чолі стада ягнят став зіркою інтернету (відео)

14:27, 29 вересня 2016
Курйози
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Кіт на ім'я Стів з Нової Зеландії прославився, очоливши стадо ягнят.

Ягнята признали кота Стива своим лидером / Фото instagram.com/amanda_whitlock

Рудий кіт завів дружбу з баранчиками, коли йому було вісім місяців. Господарі занесли додому ягнят, щоб вони не замерзли, пише Meduza.

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Пізніше господиня з подивом помітила, що ягнята не просто граються разом з котом, а й визнають його своїм лідером: ходять туди, куди він йде.

Після того, як дівчина розмістила спільне фото тварин, кіт став зіркою інтернету і місцевою знаменитістю.

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