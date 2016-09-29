Кіт на чолі стада ягнят став зіркою інтернету (відео)
14:27, 29 вересня 2016Курйози
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Кіт на ім'я Стів з Нової Зеландії прославився, очоливши стадо ягнят.
Ягнята визнали кота Стіва своїм лідером / Фото instagram.com/amanda_whitlock
Рудий кіт завів дружбу з баранчиками, коли йому було вісім місяців. Господарі занесли додому ягнят, щоб вони не замерзли, пише Meduza.
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Пізніше господиня з подивом помітила, що ягнята не просто граються разом з котом, а й визнають його своїм лідером: ходять туди, куди він йде.
Після того, як дівчина розмістила спільне фото тварин, кіт став зіркою інтернету і місцевою знаменитістю.
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