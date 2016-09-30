PornHub пообіцяв подарувати преміум-акаунти всім росіянам для обходу блокування

Про це повідомляється на сторінці компанії у «ВКонтакте».

Порносайт розпочав акцію під назвою Free Russia, де запропонував двотижневий доступ до заблокованого в Росії ресурсу Pornhub Premium в обмін на підписку на офіційну сторінку компанії у «ВКонтакте».

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На преміальній версії сайту в HD-якості публікуються повні версії роликів відомих студій для дорослих.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня сайт був внесений у реєстр забороненої інформації. Крім того, до реєстру було внесено і портал YouPorn, що належить PornHub.

Роскомнагляд заблокував PornHub за рішенням Бутурліновського районного суду Воронезької області. Суд постановив заборонити сайт через те, що він порушує «заборону на поширення інформації про обіг порнографічних матеріалів або предметів на зазначеному сайті». У свою чергу YouPorn був заблокований за рішенням Первореченського районного суду Владивостока.