В Австрії зграя "п'яних" птахів викликала багатокілометрові затори

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на The Local.

За словами очевидців, напад птахів на машини нагадував кадри з фільму жахів.

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Спочатку орнітологи були спантеличені тим, що змусило птахів падати на дорогу, але пізніше з'ясували, що шпаки наїлися ферментованих ягід, які містять природний спирт.

Дощ і туман також погіршили здатність "сп'янілих" птахів орієнтуватися в просторі.