У Мінську школяр купив друзям хом'ячків на викрадені у батька гроші

Як повідомляє Головне управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому, загальна сума збитку склала 10 тисяч (100 мільйонів неденомінованих) білоруських рублів (5,2 тисячі доларів).

Зазначається, що чоловік проживає в гуртожитку з дружиною і неповнолітнім сином, який без дозволу взяв ключ від кімнати, де батько зберігав гроші (у доларах) і частинами їх брав. Його друзі в цей час стояли поруч і дивилися, щоб ніхто не йшов.

Неповнолітній витрачав гроші на розваги, купляв для друзів дорогі подарунки (велосипед вартістю 600 білоруських рублів, iPhone, спортивний інвентар, двом друзям підліток купив клітку і трьох хом'яків, одному просто передав 600 рублів). На цю суму його мати придбала телевізор.

Протягом літніх місяців приятелі щодня каталися на атракціонах в парках розваг, кілька разів в день відвідували "МакДональдс".

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При опитуванні підлітки пояснили, що просили у чоловіків, які зловживають спиртними напоями, обміняти валюту в обмінному пункті, обіцяючи при цьому придбати для них алкоголь.

В даний час винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи

Зазначається, що в діях неповнолітніх вбачається склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу Білорусі (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

Оскільки хлопці на момент скоєння злочину не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, щодо їх батьків будуть складені адміністративні протоколи за ст. 9.4. КпАП Білорусі (невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей) і вони будуть оштрафовані.