У Нью-Джерсі згоріла вантажівка цукерок зі смаком марихуани

В американському штаті Нью-Джерсі згоріла вантажівка з цукерками зі смаком марихуани. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Розмальована машина була заповнена цукерками зі смаком марихуани. Активісти їздили на ній країною та агітували за легалізацію легких наркотиків. Автомобіль раптово зайнявся посеред дорожнього затору.

Пожежники приїхали вчасно, ніхто не постраждав, проте згоріле майно оцінюють у 50 тисяч доларів.