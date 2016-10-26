Дочка Обами висміяла його перед своїми друзями в месенджері Snapchat

Про це повідомляє Русская служба BBC.

За словами Обами, 15-річна дочка записала його розмову за сімейною вечерею і відправила запис своїм друзям через мобільний додаток.

Як розповів американський президент, одного разу за вечерею, прочитавши про те, що Snapchat користується популярністю серед підлітків, він попросив дочку розповісти докладніше про цей мобільний додаток. Після розповіді дочки про додаток, особливість якого полягає в тому, що відправлені повідомлення приховуються від користувачів через короткий час, Барак Обама почав міркувати зі своєю дружиною Мішель про значення соціальних мереж і наслідки їх використання.

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"І потім я виявив, що весь цей час вона записувала нашу розмову, а після відправила своїм друзям з підписом: "Це мій тато читає нам лекцію про значення соціальних медіа".

За словами Обами, це повідомлення супроводжувалося фотографією самої Саші, на якій у неї явно нудьгуючий вигляд.

Як зазначив президент, його дружині, яка завела собі аккаунт в Snapchat в червні, і його старшої дочки Малії запис "лекції" сподобався.

Незважаючи на те, що, згідно налаштувань Snapchat, всі відправлені повідомлення через короткий час видаляються з пристроїв користувачів, вони не видаляються з сервера Snapchat, і є низка способів для того, щоб обійти обмеження додатки.