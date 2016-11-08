Кадри епічної втечі ігуани від десятків величезних змій стали інтернет-хітом (відео)

Відео опублікували чимало ЗМІ, а користувачі в соцмережах не вірять, що це не монтаж.

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Повідомляється, що ролик був знятий на Галапагоських островах, де мешкає безліч морських ігуан (Amblyrhynchus cristatus).

Плануючи провести зйомки на острові Фернандіна, який входить до складу Галапагоського архіпелагу, журналісти програми BBC Planet Earth вважали, що це буде звичайна розповідь про рідкісних плазунів. Проте їм вдалося побачити, як вони борються за своє життя.

На відео показане колективне полювання природних ворогів морських ігуан, ендемічного виду полозів. Вони підстерігають малюків і намагаються задушити їх, але ті не поступаються хижакам в швидкості і здатні врятуватися.

Крім того, сьогодні на каналі ВВС Planet Earth II в Youtube з'явилося відео про "бекстейдж" зйомок. На ньому ігуані пощастило менше.