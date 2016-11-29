У США жінка вистрибнула з літака під час приземлення і годину бігала від правоохоронців
В понеділок, 28 листопада, жінка в аеропорті Х'юстона вистрибнула з літака в забороненій зоні під час приземлення.
Про це повідомляє телеканал FoxNews.
Представник поліції заявив, що інцидент стався близько 13:20 в аеропорті Х’юстон Інтерконтінентал імені Джорджа Буша. Жінка відкрила двері екстреного виходу, а потім вистрибнула.
За інформацією прокуратури, жінка наразі проходить психологічну експертизу.
Свідок інциденту Хемптон Фрідман розповів, що він побачив жінку, яка стрибає з рухомої площини.
Читайте такожУ США чоловік викрив дружину у зраді за допомогою безпілотника (відео)
"Я побачив сонячне світло і фігуру, яка по суті виходить з нього", – сказав він, додавши: "І тоді я подумав, що це було".
Пасажири сиділи на злітно-посадковій смузі більш ніж одну годину, поки охорона переслідувала жінку-пасажира.
На місце прибули співробітники ФБР, але виявилося, що жінка не порушувала федеральні закони і справу передали до поліції Х'юстона.