"Чорний" театр на Подолі в Twitter поскаржився на депресію

Сьогодні "чорний театр" поскаржився на те, що у нього почалися проблеми з самооцінкою, і висловив бажання поспілкуватися з психологом.

В одному з перших постів будівля задається питанням: "Якщо я театр, то чому я виглядаю як МАФ?"

Будівля театру нікому не бажає своєї долі. "А шо ви всі мене так не любите? Це тому шо я чорний?" - намагається докопатися до правди театр.

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З міськархітектури надіслали перші варіанти правок до мого зовнішнього вигляду. Оце не знаю, чи погоджуватись. Наче, молодьожно.Шо скажете? pic.twitter.com/SFF36tW04b — Театр на Подолі (@podiltheatre) November 30, 2016

Як повідомляв УНІАН, відкриття Театру на Подолі заплановано на весну 2017 року, до Дня театру. 29 листопада в Києві відкрили фасад будівлі.

Будівництво об'єкту було розпочато в 2004 році. Потім через брак коштів роботи були зупинені, здача об'єкту була відкладена. У 2015 році було прийнято рішення про залучення меценатських коштів. Меценатом будівництва виступила корпорація Roshen.

Серед українських користувачів соцмереж фото театру викликали великий резонанс. Ті, кому він подобається, стверджують, що це хороший зразок сучасної архітектури. Ті, кому він не подобається, стверджують, що порушено архітектурний ансамбль Андріївського узвозу.

Петиція до влади Києва з вимогою розібрати фасад Театру на Подолі набрала вже кілька тисяч підписів.