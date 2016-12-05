Понад 500 будинків у Швеції залишилися без світла через бобра, який будував греблю

Про це повідомляє ТАСС.

Тварина будувала собі греблю і перегризла стовбур одного дерева, яке впало на лінію електропередач і порвало кабель.

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Ремонтникам місцевої компанії, що постачає в село електроенергією, довелося працювати всю ніч, щоб відновити лінію.

За останні півроку в цьому районі сталося три прориви лінії через аналогічні причин. Тепер комунальні служби почали прокладати дроти під землею.