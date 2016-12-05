Понад 500 будинків у Швеції залишилися без світла через бобра, який будував греблю
21:40, 05 грудня 2016Курйози
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Подача електрики більш ніж в 500 будинків села Несвікен шведської провінції Евлеборг припинилася увечері 4 грудня через одного бобра.
Бобер відрізав від електрики 500 будинків у Швеції / ZN.UA
Про це повідомляє ТАСС.
Тварина будувала собі греблю і перегризла стовбур одного дерева, яке впало на лінію електропередач і порвало кабель.
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Ремонтникам місцевої компанії, що постачає в село електроенергією, довелося працювати всю ніч, щоб відновити лінію.
За останні півроку в цьому районі сталося три прориви лінії через аналогічні причин. Тепер комунальні служби почали прокладати дроти під землею.
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