Понад 500 будинків у Швеції залишилися без світла через бобра, який будував греблю

21:40, 05 грудня 2016
Курйози
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Подача електрики більш ніж в 500 будинків села Несвікен шведської провінції Евлеборг припинилася увечері 4 грудня через одного бобра.

ZN.UA

Про це повідомляє ТАСС.

Тварина будувала собі греблю і перегризла стовбур одного дерева, яке впало на лінію електропередач і порвало кабель.

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Ремонтникам місцевої компанії, що постачає в село електроенергією, довелося працювати всю ніч, щоб відновити лінію.

За останні півроку в цьому районі сталося три прориви лінії через аналогічні причин. Тепер комунальні служби почали прокладати дроти під землею.

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