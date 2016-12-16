Тайванська поліція бездушно розірвала кліщами суперкар Lamborghini через неправильні номери (відео)

Про це повідомляє видання Mashable.

У 2013 році дорожня поліція Тайваню зупинила Lamborghini для перевірки. Виявилося, що встановленим на нього номерами відповідає зовсім інша машина. Спортивний автомобіль конфіскували. Власник протягом трьох років домагався повернення суперкара, але безуспішно.

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14 жовтня дорогу машину доставили на смітник і на очах у присутніх журналістів розірвали на частини за допомогою маніпулятора з грейферним захватом.

Випуск Lamborghini Murcielago проводився з 2001 по 2010 рік. За цей час було випущено всього 4099 таких автомобілів. Вартість знищеного суперкара оцінюється в 315 тисяч доларів.