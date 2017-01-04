"Не на того напали": сніговик "помстився" жінці, яка його зруйнувала (відео)

Мешканка столиці Туреччини спробувала зруйнувати встановленого на одній з вулиць сніговика, який їй чимось не сподобався, проте постраждала сама, повідомляє Meduza.io.

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На відеозапису з камери спостереження, опублікованій каналом CNN Turk, видно, як жінка різними способами, в тому числі ударом ноги, намагається повалити сніговика. Коли після кількох спроб їй вдалося звалити сніговика на землю, вона вирішує на ньому пострибати, однак підковзується і падає на спину.

Падіння, судячи з того, з якими труднощами жінка встає і відходить від зруйнованого сніговика, виявилося болісним.