"Не на того напали": сніговик "помстився" жінці, яка його зруйнувала (відео)
Мешканка Анкари напала на сніговика, але сніговик "помстився" агресору.
Мешканка столиці Туреччини спробувала зруйнувати встановленого на одній з вулиць сніговика, який їй чимось не сподобався, проте постраждала сама, повідомляє Meduza.io.
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На відеозапису з камери спостереження, опублікованій каналом CNN Turk, видно, як жінка різними способами, в тому числі ударом ноги, намагається повалити сніговика. Коли після кількох спроб їй вдалося звалити сніговика на землю, вона вирішує на ньому пострибати, однак підковзується і падає на спину.
Падіння, судячи з того, з якими труднощами жінка встає і відходить від зруйнованого сніговика, виявилося болісним.
Kardan adamı tekmeleyen kadın izlenme rekorları kırıyorhttps://t.co/oVn3Z94Shapic.twitter.com/yk1tNDGSVv— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 4, 2017