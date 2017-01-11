В Японії макак злучився із самкою плямистого оленя

На острові Фукусіма в Японії вчені спостерігали, як у період шлюбного сезону макак спробував злучитися принаймні з двома самками оленів. Одна із спроб закінчилася відносно успішно. Ця історія сталася ще в листопаді 2015 року, але відомо про цю вкрай незвичайну поведінку стало після того, як вона була описана в дослідженні, опублікованому в журналі "Примати". Про це пише ВВС Росія.

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Вчені зробили висновок, що мавпа, яка потрапила у кадр в момент спроби вчинення статевого акту з оленихою, схоже, істота низькостатусна, тобто відноситься до бета-самців. "Кавалер" був змушений посилено охороняти свою "кохану" від інших макак, які підходили до неї близько.

Він двічі намагався зобразити секс із оленихами. Перша пасія відхилила його залицяння, проте інша не чинила опору настільки близькому знайомству з макакою і після еякуляції вилизала свій бік.

Співавтор дослідження Олександр Боннефой зазначив наступне: "Самець оволодів оленихою, продемонстрував копулятивну поведінку, зробивши близько 15 сексуальних рухів за 10 секунд, а потім зупинився".

Вчені пояснюють, що макаки живуть пліч-о-пліч з плямистими оленями біля гарячих джерел у засніжених районах Японії. Раніше було відзначено, що макаки їздять верхи на оленях у грайливій манері.

Як вважають вчені, найімовірніше причиною такої поведінки макак стала нестача відповідних партнерок. Можливо також, що самець макаки просто вчився злучатись або ж не зміг зрозуміти, що перед ним представниця іншого виду.

Це всього лише другий випадок міжвидового схрещування, що потрапив в об'єктив. У 2014 році весь світ обійшла новина про те, що морські котики в Антарктиці намагалися схилити до сексу королівських пінгвінів.