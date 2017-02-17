На Мюнхенській конференції модератор не впізнав президента Естонії: "Хто ви і кого представляєте"

18:49, 17 лютого 2017
Курйози
1934 0

Модератор першої панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, відповідальний редактор британської газети Financial Times Філіп Стівенс не впізнав президента Естонії Керсті Кальюлайд, назвавши її «цією леді».

REUTERS

Про це пише РИА «Новости».

Зазначається, що після відкриття сесії запитань із залу естонський президент простягнула руку, щоб задати питання.

Читайте також"Зрозуміти це неможливо": журналіст про нові "зважені" підручники історії в Росії (відео)

«Ось ця леді хоче задати питання... Було б добре, якби ви сказали, хто ви і кого представляєте», - оголосив Стівенс на адресу глави держави.

У відповідь на прохання редактора Financial Times Кальюлайд представилася публіці.

«Спасибі, я Керсті Кальюлайд, президент Естонії», - відповіла вона.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter