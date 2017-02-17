На Мюнхенській конференції модератор не впізнав президента Естонії: "Хто ви і кого представляєте"

Про це пише РИА «Новости».

Зазначається, що після відкриття сесії запитань із залу естонський президент простягнула руку, щоб задати питання.

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«Ось ця леді хоче задати питання... Було б добре, якби ви сказали, хто ви і кого представляєте», - оголосив Стівенс на адресу глави держави.

У відповідь на прохання редактора Financial Times Кальюлайд представилася публіці.

«Спасибі, я Керсті Кальюлайд, президент Естонії», - відповіла вона.