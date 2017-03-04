Поклонська розповіла про погруддя царя Миколи ІІ, що мироточить (відео)

01:00, 04 березня 2017
Курйози
2859 2

Так звана депутат Державної думи Росії від анексованого Криму Наталія Поклонська відзначилася черговою неординарною заявою.

УНІАН

Так, в ефірі одного з російських телеканалів вона заявила, що на території анексованого півострова біля будівлі прокуратури "замироточило погруддя царя Миколи ІІ".

"Ви знаєте, сьогодні вранці погруддя Миколи ІІ, державця нашого, який ми встановили у сквері біля каплиці, замироточило погруддя", - говорить Поклонська.

Читайте також"Крим-няшу" Поклонську запропонували згодувати левам

Також, за її словами, люди приходять з дітьми, щоб "прикласти їх, аби зцілилися діти, які захворіли".

Поклонська також зазначила, що це сталося в столітню річницю. "Державець нам допомагає. Адже вони загинули для того, щоб ми зробили Росію процвітаючою і великою", - сказала Поклонська в ефірі.

Раніше повідомлялося, що в "Єдиній Росії" порекомендували депутату Держдуми Наталії Поклонській найближчим часом утриматися від будь-медійної активності через її висловлювання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Наталія Поклонська