Поклонська розповіла про погруддя царя Миколи ІІ, що мироточить (відео)
Так звана депутат Державної думи Росії від анексованого Криму Наталія Поклонська відзначилася черговою неординарною заявою.
Так, в ефірі одного з російських телеканалів вона заявила, що на території анексованого півострова біля будівлі прокуратури "замироточило погруддя царя Миколи ІІ".
"Ви знаєте, сьогодні вранці погруддя Миколи ІІ, державця нашого, який ми встановили у сквері біля каплиці, замироточило погруддя", - говорить Поклонська.
Читайте також"Крим-няшу" Поклонську запропонували згодувати левам
Також, за її словами, люди приходять з дітьми, щоб "прикласти їх, аби зцілилися діти, які захворіли".
Поклонська також зазначила, що це сталося в столітню річницю. "Державець нам допомагає. Адже вони загинули для того, щоб ми зробили Росію процвітаючою і великою", - сказала Поклонська в ефірі.
Раніше повідомлялося, що в "Єдиній Росії" порекомендували депутату Держдуми Наталії Поклонській найближчим часом утриматися від будь-медійної активності через її висловлювання.