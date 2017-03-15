В Австралії тюлень покатався на носі корабля (відео)
15:17, 15 березня 2017Курйози
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"Ледачий" тюлень в Австралії вирішив покататися на кораблі.
Як тюлень забрався на бульб - невідомо / flickr.com/photos/john47kent
В Австралії дитинча тюленя залізло на бульб корабля (частина носа судна, що виступає трохи нижче ватерлінії, - УНІАН), який плив по річці Ярра в бік Мельбурна, пише Медуза.
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Як тюленю вдалося туди забратися, невідомо. Також не повідомляється, як довго дитинча подорожувало таким чином.
Користувачі соцмереж жартують, що тюлень, мабуть, боявся потрапити до рук суворим імміграційним службам Австралії і тому вибрав такий неординарний спосіб пересування.
Раніше УНІАН повідомляв, що біля тихоокеанського узбережжя австралійського штату Новий Південний Уельс тюлень зумів покататися на спині горбатого кита.
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