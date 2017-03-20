В Австралії ящірка дружить із кенгуру і катається у неї на спині
14:33, 20 березня 2017Курйози
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Кенгуру Роззі і ящірка Елліот проводять багато часу разом.
В Австралії ящірка катається на спині у кенгуру / facebook.com/gWILDLIFEPARK
У центрі порятунку диких тварин в австралійському місті Гринаф подружилися кенгуру на прізвисько Роззі і бородата агама Елліот.
Найчастіше тварини разом гуляють, а іноді Елліот катається на спині Розі, передає Медуза.
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За словами власника центру Мішель Джонс, Рози і Елліот проводять багато часу разом.
Джонс зазначила, що це рідкість, тому що «зазвичай рептилії і сумчасті не тусуються разом».
Раніше УНІАН повідомляв, що в Австралії дитинча тюленя забралося на бульб корабля (частина носа судна, що виступає трохи нижче ватерлінії, - УНІАН), який плив по річці Ярра в бік Мельбурна.
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