В Австралії ящірка дружить із кенгуру і катається у неї на спині

14:33, 20 березня 2017
Курйози
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Кенгуру Роззі і ящірка Елліот проводять багато часу разом.

facebook.com/gWILDLIFEPARK

У центрі порятунку диких тварин в австралійському місті Гринаф подружилися кенгуру на прізвисько Роззі і бородата агама Елліот.

Найчастіше тварини разом гуляють, а іноді Елліот катається на спині Розі, передає Медуза.

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За словами власника центру Мішель Джонс, Рози і Елліот проводять багато часу разом.

Джонс зазначила, що це рідкість, тому що «зазвичай рептилії і сумчасті не тусуються разом».

Раніше УНІАН повідомляв, що в Австралії дитинча тюленя забралося на бульб корабля (частина носа судна, що виступає трохи нижче ватерлінії, - УНІАН), який плив по річці Ярра в бік Мельбурна.

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Теги: #Австралія#кенгуру#ящірка