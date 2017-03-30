Аляску купили, а на Чукотку грошей не вистачило: у соцмережах висміяли пропаганду росЗМІ

12:49, 30 березня 2017
Курйози
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Користувачі соцмереж навіть навели приклад фото того, як виглядають сусідні території: лише одна в Росії, а інша - в США.

У мережі висміяли такий матеріал росЗМІ / ren.tv

У соцмережах відреагували на черговий пропагандистський матеріал російських ЗМІ, в якому йшлося про те, що на Алясці вважають, штат краще б розвивася під керівництвом Москви, а не Вашингтона. Із таких заяв росЗМІ у Twitter покепкував російський журналіст Василь Максимов.

"Вибачте, я від сміху плачу навзрид. Навіть не знав, що так буває", — прокоментував він публікацію одного із ресурсів РФ.

Інші користувачі теж прокоментували.

"Так, була б як Калінінградська область, яку за 70 років радянської окупації перетворили в бомжатник"

"Американський радник" на під**сі Кремля. Знаємо ми таких радників"

"Вже 1 квітня з бояришником святкують?", "Що було б з Аляскою, залишся вона російською? Чукотка. Ось вам і умовний спосіб", "Ніщеброди! Аляску купили, а на Чукотку грошей не вистачило!", - прокоментували твіт інші користувачі.

Один із юзерів навіть навів приклад фото Аляски та Чукотки.

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Теги: #Росія#США#росЗМІ#Аляска