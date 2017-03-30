Аляску купили, а на Чукотку грошей не вистачило: у соцмережах висміяли пропаганду росЗМІ
Користувачі соцмереж навіть навели приклад фото того, як виглядають сусідні території: лише одна в Росії, а інша - в США.
У соцмережах відреагували на черговий пропагандистський матеріал російських ЗМІ, в якому йшлося про те, що на Алясці вважають, штат краще б розвивася під керівництвом Москви, а не Вашингтона. Із таких заяв росЗМІ у Twitter покепкував російський журналіст Василь Максимов.
"Вибачте, я від сміху плачу навзрид. Навіть не знав, що так буває", — прокоментував він публікацію одного із ресурсів РФ.
Простите, я от смеха плачу навзрыд. Даже не знал, что так бывает pic.twitter.com/Q5A6zLbSbj— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) March 29, 2017
Інші користувачі теж прокоментували.
@vasilymaximov да, была бы как Калиниградская область, которую за 70 лет советской оккупации превратили в бомжатник.— Юрий Азиатский (@br020201) March 30, 2017
"Так, була б як Калінінградська область, яку за 70 років радянської окупації перетворили в бомжатник"
@GagarinInfo@vasilymaximov "американский советник" на подсосе кремля. Знаем мы таких "советников"— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) March 29, 2017
"Американський радник" на під**сі Кремля. Знаємо ми таких радників"
"Вже 1 квітня з бояришником святкують?", "Що було б з Аляскою, залишся вона російською? Чукотка. Ось вам і умовний спосіб", "Ніщеброди! Аляску купили, а на Чукотку грошей не вистачило!", - прокоментували твіт інші користувачі.
Один із юзерів навіть навів приклад фото Аляски та Чукотки.
@vasilymaximov Угадай по фото,где что?Чукотка,Аляска,)))))) pic.twitter.com/T8azPnNj3T— ШаповаловВіталій