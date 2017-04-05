У Росії похрестили Люцифера потай від матері-сатаністки

У Росії в місті Пермі родичі хлопчика на ім'я Люцифер охрестили його, а також його молодшого брата Вольдемара в православній церкві потайки від матері-сатанистки. Про це обурена мати повідомила на своїй сторінці в «ВКонтакте».

Сатаністка зазначила, що дітей похрестили ще влітку, але батьки дізналися про це тільки зараз. Вчинок родичів жінка вважає зрадою і планує повністю перервати спілкування з родиною.

Крім того, мати-сатаністка хоче створити петицію за заборону РПЦ хрестити дітей без згоди їхніх офіційних представників і планує провести обряд розхрещення дітей.

Нагадаємо Люцифер народився в 2014 році. Через рік в сім'ї сатаністів з'явився ще один хлопчик по імені Вольдемар. Раніше мати розповідала, що знайомі ласкаво називають їх первістка «Листиком».