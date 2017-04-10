"Там Віктор Андрійович без діла вештається": як соцмережі відреагували на відставку Гонтаревої

10 квітня глава Нацбанку Валерія Гонтарева заявила на прес-конференції про свою відставку з 10 травня. Вона також зазначила, що готова піти й раніше, якщо це рішення ухвалить Рада.

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Користувачі соцмереж активно відреагували на відставку Гонтаревої. УНІАН зібрав для вас найдотепніші коментарі: