"Там Віктор Андрійович без діла вештається": як соцмережі відреагували на відставку Гонтаревої

14:22, 10 квітня 2017
Курйози
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На місце Гонтаревої користувачі соцмереж вже пропонують Ющенка.

Гонтарева - всьо, пишуть у соцмережах / Фото УНІАН

10 квітня глава Нацбанку Валерія Гонтарева заявила на прес-конференції про свою відставку з 10 травня. Вона також зазначила, що готова піти й раніше, якщо це рішення ухвалить Рада.

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Користувачі соцмереж активно відреагували на відставку Гонтаревої. УНІАН зібрав для вас найдотепніші коментарі:

depo.ua

 

 

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Новина в сюжеті: Відставка Гонтаревої
Теги: #відставка#НБУ#Гонтарева