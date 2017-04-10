"Там Віктор Андрійович без діла вештається": як соцмережі відреагували на відставку Гонтаревої
14:22, 10 квітня 2017Курйози
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На місце Гонтаревої користувачі соцмереж вже пропонують Ющенка.
Гонтарева - всьо, пишуть у соцмережах / Фото УНІАН
10 квітня глава Нацбанку Валерія Гонтарева заявила на прес-конференції про свою відставку з 10 травня. Вона також зазначила, що готова піти й раніше, якщо це рішення ухвалить Рада.
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Користувачі соцмереж активно відреагували на відставку Гонтаревої. УНІАН зібрав для вас найдотепніші коментарі:
#Белоус#Гонтарева - НАВОРОВАЛИ И УБЕЖАЛИ— Lvivska Будде (@OlenaLvivska) April 10, 2017
Дуже шкода, що ви нарешті уходите #Гонтарева— Ukrainian hryvnia (@uahrivna) April 10, 2017
#Гонтарева Місія виконана— 24 канал (@24tvua) April 10, 2017
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Новина в сюжеті: Відставка Гонтаревої