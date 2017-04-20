"Не оцінив старання": в США хлопець відмовив дівчині після поганої презентації в Power Point

Американська студентка Ліззі Фентон спробувала привернути увагу хлопця, підготувавши презентацію в Power Point, в якій розписала свої переваги. Однак молодий чоловік не оцінив зусиль дівчини, зате презентацію оцінила компанія Microsoft.

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Про це повідомляє The Independent.

У першому слайді закохана вказала, чому хлопцеві треба "з нею зустрічатися". Вона заявила, що вона – найкращий кандидат на позицію його дівчини.

"Я прекрасний співрозмовник і можу підтримувати розмову за обідом з твоїми батьками. Я добре одягаюся і буду виглядати стильно в День подяки, на сімейних святах та інших заходах", - пояснила вона, зазначивши також, що у неї чудове почуття гумору.

Ще один аргумент на її користь, як вважає вона, - готовність змиритися з полігамією бойфренда, і якщо буде з нею боротися, то тільки оригінальними способами, наприклад, зачісками, за допомогою яких вона здатна перевтілитися в трьох різних дівчат.

Однак хлопець старань дівчини не оцінив. За словами дівчини, хлопець надіслав їй повідомлення: "Дуже мило. Будь ласка, не пиши мені більше".