У російській глибинці п'яний чоловік без прав викрав машину заради поїздки на похорон кота
15:26, 20 квітня 2017Курйози
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Водій залишив відкритою заведену машину і зайшов в аптеку.
Викрадена легковик вранці 20 квітня потрапила в поле зору камер / Фото ГИБДД Тюменської області
У Тюмені (РФ) співробітники ДІБДР затримали 34-річного жителя Нафтоюганська, який викрав в Тюмені автомобіль, щоб з'їздити в Тобольськ і поховати кота.
Про це повідомляє агентство «Тюменская линия».
Викрадення ВАЗ-2115 відбулося 19 квітня в мікрорайоні Войнівка. Водій залишив відкритою заведену машину і зайшов в аптеку.
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Цим скористався зловмисник, сів в автомобіль і поїхав.
Викрадений легковик вранці 20 квітня потрапив в поле зору камер на в'їзді в Тюмень. Орієнтування про це передали усім постам.
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