Пес-скейтбордист став новою зіркою мережі (відео)

У Кліссолд-парк в Лондоні собака породи французький бульдог прокотилася по рампі на скейтборді.

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Відеозапис з вихованцем опублікували в мікроблозі ImogenRussellWill в Twitter 18 квітня.

За дві доби ролик набрав понад 84 тисяч лайків і 52 тисяч ретвітів.

Деякі користувачі в коментарях до запису порадили в наступний раз надіти на собаку шолом і сонячні окуляри, щоб доповнити образ.