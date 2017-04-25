Котокаліпсис: у РФ спробували посадити перед камерою 10 своїх домашніх улюбленців (відео)
16:35, 25 квітня 2017Курйози
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Москвич спробував посадити перед камерою 10 кошенят, нічого не вийшло.
Новий "котокаліпсис" в мережі / скріншот
Москвич Євген Мішуков, який розводить кошенят на продаж, вирішив посадити своїх вихованців перед камерою.
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Про це пише "Медуза".
Але він не врахував, що кішок 10, а рук у нього всього дві. І поки чоловік ловив одних кошенят, інші встигали відповзти вбік.
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