Котокаліпсис: у РФ спробували посадити перед камерою 10 своїх домашніх улюбленців (відео)

Москвич Євген Мішуков, який розводить кошенят на продаж, вирішив посадити своїх вихованців перед камерою.

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Про це пише "Медуза".

Але він не врахував, що кішок 10, а рук у нього всього дві. І поки чоловік ловив одних кошенят, інші встигали відповзти вбік.