Американці побачили в згорілому дереві "портал в Мордор" (фото)

У мережі звернули увагу на фотографію потерпілого від удару блискавки дерева і порівняли його з вогняною брамою пекла. Оригінальний знімок був опублікований в Twitter-акаунті американського метеоролога Джеймса Спанна. «Це дерево було уражено блискавкою в Болдуіна, штат Міссісіпі. Воно вигоріло зсередини», - зазначив він.

This tree was hit by lightning in Baldwyn, MS. It burned the inside. From @jkroxiepic.twitter.com/OKXNMZrmVi — James Spann (@spann) April 22, 2017

Пост Спанна, за чотири дні набравши понад 25 тисяч лайків і 11 тисяч ретвітів, став вірусним, а фотографія викликала бурхливу реакцію в Twitter.

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Обпалене дерево порівняли з порталом у потойбічний світ, входом в «Облівіон» з відеоігри TES: Oblivion і входом у пекло. «Та у нас тут портал в Мордор», - зрадів користувач.

Співробітники видання Mashable також включилися в гру і припустили, що на знімку Спанна відображено, як природа відкриває «вогняні ворота в пекло».

Інші передплатники метеоролога жарти не оцінили і пошкодували що потрапило під удар блискавки дерево. «Бідне деревце», — поспівчував один із них.