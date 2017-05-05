Щури скористалися "сухим законом" в Індії: гризуни випили тисячі літрів вилученого алкоголю

У східному індійському штаті Біхар щури випили тисячі літрів конфіскованого алкоголю, заявили місцеві поліцейські.

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У квітні 2016 року в штаті заборонили продаж і вживання спиртного. З того часу поліція вилучила понад 900 тисяч літрів нелегального алкоголю.

Як стверджують співробітники поліцейських дільниць, де зберігався конфіскат, більша частина вилученого алкоголю знищена щурами. Керівництво поліції почало перевірку, пише Русская служба BBC.

Скільки саме алкоголю зникло, ще належить уточнити в ході розслідування.

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Приблизно тисячі поліцейських дільниць штату видано розпорядження відзвітувати про збереження конфіскованого алкоголю.

Співробітників поліції також перевірять на предмет вживання цих напоїв. Якщо вдасться довести, що алкоголь випили самі поліцейські, вони втратять роботу, а потім їх будуть судити за порушення закону штату.

Головний міністр штату Біхар Нитиш Кумар оголосив про заборону на алкоголь незабаром після того, як зайняв посаду. За зберігання та продаж алкоголю були заарештовані понад 40 тисяч осіб.