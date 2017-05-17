Хакери зламали табло на залізничному вокзалі Вашингтона і транслювали порно

Хакери зламали інформаційне табло на залізничному вокзалі Юніон-Стейшн у Вашингтоні і транслювали порнографічні ролики.

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Про це повідомляє Fox News.

Як зазначається, піддалися злому нові інформаційні табло, які були встановлені поруч із зоною фуд-корту. Співробітник одного з закладів швидкого харчування розповів, що інцидент стався двічі за день.

Згодом табло вимкнули. Зараз влада намагається з'ясувати, яким чином хакери змогли отримати доступ до екрану.