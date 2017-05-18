Два "шоколадних" гіганти поборолися в суді за форму батончика KitKat

Апеляційний суд Великобританії відхилив скаргу швейцарської компанії Nestle на відмову реєструвати форму батончиків KitKat як товарний знак. Проти цього заперечували конкуренти з британської Cadbury. Суд вирішив, що плитку шоколаду з чотирьох паличок не можна вважати унікальною формою.

Рішення було оголошено в середу після декількох місяців обговорення, пише Російська служба BBC.

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Представники Nestle доводили в суді, що форма батончика досить впізнавана, щоб вважатися унікальним торговим знаком. Однак судді вирішили, що сама форма плитки - ще не достатній ознака для ідентифікації конкретної марки шоколаду.

У вересні 2015 року аналогічне рішення прийняв Європейський суд, а в січні 2016 року - Високий суд Лондона.

Вперше плитка з чотирьох шоколадних батончиків з вафельної начинкою, об'єднаних в одну плитку, почала випускати в 1935 році британська компанія Rowntree, яку швейцарський концерн Nestle придбав у 1998 році.

На думку Nestle, ця форма практично повністю асоціюється у споживачів з брендом KitKat. Форму плитки, що складається з двох батончиків, Nestle запатентувати не намагалася.

Норвезька компанія Freia стала робити шоколадки з чотирьох батончиків Kvikk Lunsj в 1937 році. Тепер ця компанія належить Cadbury, що входить до складу міжнародної компанії Mondelez International. Тому Cadbury була проти реєстрації форми батончиків.

"Nestle розчарована рішенням апеляційного суду і розглядає свої подальші кроки", - заявили представники швейцарської компанії. Представник Mondelez, у свою чергу, заявив, що задоволений рішенням суду.

У багатьох країнах, включаючи Німеччину, Францію, Канаду і ПАР, форма батончика KitKat з чотирьох паличок була зареєстрована.

Відмова в апеляції Nestle - останній раунд довгої тяжби з суперниками з Cadbury, пише британська "Гардіан".

Nestle і Cadbury вели судові війни більше десяти років. Все почалося, коли Cadbury зареєструвала в якості торгової марки ліловий колір обгортки свого шоколаду. У 2013 році Nestle вдалося добитися скасування цієї реєстрації.

Nestle - найбільший в світі виробник продуктів харчування.