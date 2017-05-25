Нардеп попався на інтимному листуванні в сесійній залі (фото)

Під час засідання Ради один з депутатів обмінювався інтимними картинками у "Вайбері" з невідомою дівчиною. За цим заняттям його застали фотографи, а збільшені знімки оприлюднив журналіст Олександр Дубинський. За його словами, йдеться про нардепа від "Нашого краю" Сергія Шахова.

Читайте такожВедуча погоди в США влаштувала переполох в прямому ефірі через загублену сережку (відео)На екрані смартфона депутата добре помітна частина розмови.

Певна Діана пише: "Роднюля, привіт. Давно не чулися. Як сам? Сім'я як? Вчора впало лаве. Це ти?"

Народний обранець відповідає: "Вмикай Канал Рада і побачиш))) Працюю".

Далі відбується обмін порно-картинками і відео.