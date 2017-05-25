Нардеп попався на інтимному листуванні в сесійній залі (фото)
16:05, 25 травня 2017Курйози
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Депутат обмінювався порно-картинками з дівчиною у "Вайбері".
У Раді цей депутат сидить на місці Сергія Шахова / dubinsky.pro
Під час засідання Ради один з депутатів обмінювався інтимними картинками у "Вайбері" з невідомою дівчиною. За цим заняттям його застали фотографи, а збільшені знімки оприлюднив журналіст Олександр Дубинський. За його словами, йдеться про нардепа від "Нашого краю" Сергія Шахова.
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Певна Діана пише: "Роднюля, привіт. Давно не чулися. Як сам? Сім'я як? Вчора впало лаве. Це ти?"
Народний обранець відповідає: "Вмикай Канал Рада і побачиш))) Працюю".
Далі відбується обмін порно-картинками і відео.
Фрагмент листування / dubinsky.pro
Фрагмент листування / dubinsky.pro
Фрагмент листування / dubinsky.pro
Фрагмент листування / dubinsky.pro
Фрагмент листування / dubinsky.pro
Фрагмент листування / dubinsky.pro
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