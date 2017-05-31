Помилка Трампа в повідомленні підірвала Twitter: загадковому слову таки дали визначення

Президент США Дональд Трамп запропонував читачам свого Twitter розгадати значення слова «covfefe».

"Незважаючи на постійну негативну covfefe в пресі..." - такий незакінчений твіт з'явився в записі президента США Дональда Трампа напередодні.

Невідоме слово викликало бурю захоплення у мережі, а Трамп запропонував передплатникам здогадатися про значення слова.

«Хто може розгадати справжній сенс «covfefe»? Насолоджуйтесь!» - написав він.

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Цей пост зібрав близько 150 тис. лайків, приблизно стільки ж разів запис ретвітнули.

Слово «covfefe» швидше за все було помилкою, однак за короткий час воно перетворилося на найпопулярніший тренд твіттер і популярний мем в соціальних мережах. Пізніше твіт був видалений, пише Foх News.

В базі онлайн-словника англомовного сленгу Urban Dictionary вже з'явилося визначення слова.

"Covfefe (наз.) - коли ти хочеш сказати "висвітлювати", але твої руки занадто малі, щоб натиснути на все потрібні літери на клавіатурі", - іронічно пише автор відповідного запису в словнику.

Нагадаємо, це вже не перша помилка Трама в Twitter. Раніше він опублікував свій самий короткий твіт зі словом «Ми» («Ми»), після чого видалив повідомлення.