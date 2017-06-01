Дорожники в Росії нанесли розмітку поверх збитого кота (відео)
03:36, 01 червня 2017Курйози
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Розмітка нанесена прямо по загиблій під колесами тваринці.
Дохлий кіт розмітці не перешкода / скріншот відео
На об'їзній дорозі в Гірничо-Алтайську в Росії співробітники дорожньої служби нанесли розмітку по раніше збитому коту, пише видання FlashSiberia.
Відеозапис пофарбованої мертвої тварини надав місцевий житель. На ній видно, що розмітка нанесена прямо поверх загиблої під колесами тварині.
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FlashSiberia поки не вдалося отримати коментарі від адміністрації міста і управління ДІБДР.
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