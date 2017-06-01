"Приховане послання росіянам": Клінтон "розгадала" загадкове слово Трампа в Twitter
09:11, 01 червня 2017Курйози
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Клінтон похвалилася достатнім рівнем доступу.
Ілюстрація REUTERS
Хілларі Клінтон іронічно прокоментувала твіт президента Дональда Трампа, який закінчується словом «covfefe»,
Про це пише The Hill.
За словами Клінтон, слово «covfefe» було використано в якості «прихованого послання росіянам».
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«Ви не маєте достатнього рівня доступу, щоб знати значення слова «covfefe» - пожартувала вона.
Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп запропонував користувачам розгадати значення слова «covfefe».
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