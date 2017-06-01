"Приховане послання росіянам": Клінтон "розгадала" загадкове слово Трампа в Twitter

09:11, 01 червня 2017
Курйози
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Клінтон похвалилася достатнім рівнем доступу.

REUTERS

Хілларі Клінтон іронічно прокоментувала твіт президента Дональда Трампа, який закінчується словом «covfefe»,

Про це пише The Hill.

За словами Клінтон, слово «covfefe» було використано в якості «прихованого послання росіянам».

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«Ви не маєте достатнього рівня доступу, щоб знати значення слова «covfefe» - пожартувала вона.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп запропонував користувачам розгадати значення слова «covfefe».

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Теги: #Трамп в Twitter