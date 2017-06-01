В Англії пройшли змагання із катання сиру з високого пагорба (відео)

У британському селі Брокворт, графство Глостершир, відбулося щорічне змагання з катання сиру. Про це повідомляє Reuters.

Перед пагорбом Куперз-хілл, розташованим біля Брокворта, зібралися тисячі глядачів. Сир скинули з вершини висотою близько 180 метрів. Головка покотилася вниз зі швидкістю, що досягає 112 кілометрів на годину, а учасники змагання кинулися за нею в погоню.

Читайте такожВ Ірландії з'явилася вакансія обіймача котів

Більшості учасників змагання не вдалося втриматися на ногах. Вони полетіли стрімголов по слизькому від дощу схилу, отримуючи гулі, синці і струс мозку.

Переможцем серед чоловіків став 29-річний військовослужбовець Кріс Андерсон (Chris Anderson). У жіночій гонці лідерство захопила 18-річна Ківі Морган (Keavy Morgan). Їх нагородили великими головками сиру.

Змагання з катання сиру проводяться на Куперз-хілл з 1826 року.