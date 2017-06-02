"Нова зірка мережі": ролик з котиком, який поїдає круасан, назвали "найвеличнішим в історії" (відео)
18:42, 02 червня 2017Курйози
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Відео, на якому кіт з господарем їдять круасани, підірвало мережу.
За шість днів ролик переглянули понад 120 тисяч осіб / скріншот
Відео з котом на ім'я Каспер підкорило користувачів в мережі.
Сюжет можна передати однією фразою - білий кіт разом з господарем їв круасан. Але відео так сподобалося деяким користувачам, що стало фактично вірусним.
Ролик був опублікований на персональному каналі господаря Rukasthecat, у якого кілька котів.
Коментатори виявилися в захваті від того, як пухнастик самозабутньо їв випічку. За шість днів ролик переглянули понад 120 тисяч осіб.
"Це найвеличніше відео в Інтернеті, яке я коли-небудь бачив", - писали захоплені любителі котів і круасанів.
Як повідомляв УНІАН, раніше зіркою мережі став пес-скейтбордист.
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