"Нова зірка мережі": ролик з котиком, який поїдає круасан, назвали "найвеличнішим в історії" (відео)

Відео з котом на ім'я Каспер підкорило користувачів в мережі.

Сюжет можна передати однією фразою - білий кіт разом з господарем їв круасан. Але відео так сподобалося деяким користувачам, що стало фактично вірусним.

Ролик був опублікований на персональному каналі господаря Rukasthecat, у якого кілька котів.

Коментатори виявилися в захваті від того, як пухнастик самозабутньо їв випічку. За шість днів ролик переглянули понад 120 тисяч осіб.

"Це найвеличніше відео в Інтернеті, яке я коли-небудь бачив", - писали захоплені любителі котів і круасанів.

Як повідомляв УНІАН, раніше зіркою мережі став пес-скейтбордист.