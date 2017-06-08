Куплений за 10 фунтів перстень з діамантом продано на аукціоні за 656 тисяч

Перстень з діамантом, куплений на розпродажу всього за 10 фунтів, був проданий на аукціоні в Лондоні за 656 тис. фунтів ($ 847 тис.), Передає Бі-бі-сі. До початку торгів оцінювачі припускали, що ювелірний виріб буде продано за 350 тис. фунтів ($ 452 тис.). Але торги на аукціоні Sotheby's подвоїли цю цифру.

Читайте такожВ ОАЕ бізнесмен заплатив $5 мільйонів за автомобільний номерКуплений на вуличному розпродажу біля лікарні Західного Мідлсекса в лондонському районі Хаунслоу діамантовий престень виявився рідкісним скарбом.

Ще однією "зіркою" торгів стала діамантова брошка від Картьє, яку носила британський прем'єр-міністр Маргарет Тетчер. Ця брошка була на костюмі Тетчер в той день, коли вона повідомила королеві про свій намір піти з поста глави уряду.

Брошка була продана за 81 тис. Фунтів ($ 104 тис).