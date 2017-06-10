На килимовій доріжці пристрасний фанат поцілував Ані Лорак в сідниці (відео)
13:52, 10 червня 2017Курйози
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Молодий чоловік вибіг з фан-зони і впав у ноги до співачці, коли та позувала журналістам разом зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу.
Невідомий чоловік накинувся на співачку Ані Лорак / скрін відео
Невідомий чоловік накинувся на співачку Ані Лорак на килимовій доріжці російської премії Муз-ТВ, про це повідомляє "Лайф" з посиланням на Super.
Молодий чоловік вибіг з фан-зони і впав у ноги до співачці, коли та позувала журналістам разом зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу.
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Невідомий поцілував Лорак в живіт, груди та сідниці, а потім зник, але ненадовго. Коли співачка і її чоловік залишали доріжку, чоловік знову спробував накинутися на Ані, але чоловік Лорак ударив його ногою.
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