У Мексиці фермер загинув після п'яної бійки зі своєю свинею

Житель мексиканського міста Сан-Лукас-Охитлан, штат Оахака, побився зі своєю свинею і загинув. Про це повідомляє Metro.

60-річний фермер Мігель Аная Пабло (Miguel Anaya Pablo) повернувся додому в стані алкогольного сп'яніння і напав на одну з свиней. Захищаючись, тварина збила його з ніг, після чого відкусила чоловікові геніталії і три пальці на правій руці.

Читайте такожУ Британії собака задавила на тракторі свого господаря

Потерпілого доправили в лікарню в сусідньому місті Сан-Хуан-Баутіста-Тустепек. Медики надали йому першу допомогу, але не змогли зупинити поширення інфекції, занесеної при укусах. Через кілька днів чоловік помер.

Для з'ясування всіх обставин загибелі фермера будуть проведені додаткові експертизи.