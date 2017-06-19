У Мексиці фермер загинув після п'яної бійки зі своєю свинею

12:47, 19 червня 2017
Курйози
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Для з'ясування всіх обставин загибелі фермера будуть проведені додаткові експертизи.

фото factroom.ru

Житель мексиканського міста Сан-Лукас-Охитлан, штат Оахака, побився зі своєю свинею і загинув. Про це повідомляє Metro.

60-річний фермер Мігель Аная Пабло (Miguel Anaya Pablo) повернувся додому в стані алкогольного сп'яніння і напав на одну з свиней. Захищаючись, тварина збила його з ніг, після чого відкусила чоловікові геніталії і три пальці на правій руці.

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Потерпілого доправили в лікарню в сусідньому місті Сан-Хуан-Баутіста-Тустепек. Медики надали йому першу допомогу, але не змогли зупинити поширення інфекції, занесеної при укусах. Через кілька днів чоловік помер.

Для з'ясування всіх обставин загибелі фермера будуть проведені додаткові експертизи.

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Теги: #бійка фермера зі свинею