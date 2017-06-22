В Австралії літнє сонцестояння відзначили масштабним "голим" запливом (фото, відео)

В Австралії вже вп'яте провели масовий заплив голяка на честь найдовшого дня року. Таким оригінальним способом літнє сонцестояння відзначили понад тисяча австралійців, повідомляє ТСН.

Читайте такожВідсутність гарячої води в Кременчуці: лебідь Гриша побив чергового бажаючого "прийняти душ" у місцевому ставку (відео)

Температура води сягала усього 15 градусів за Цельсієм, за місцевими мірками було холодно, адже в південній півкулі - зараз саме зима.