В Австралії літнє сонцестояння відзначили масштабним "голим" запливом (фото, відео)
10:26, 22 червня 2017Курйози
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У запливі взяли участь понад тисяча австралійців.
"Голий" заплив / REUTERS
В Австралії вже вп'яте провели масовий заплив голяка на честь найдовшого дня року. Таким оригінальним способом літнє сонцестояння відзначили понад тисяча австралійців, повідомляє ТСН.
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"Голий" заплив / REUTERS
Температура води сягала усього 15 градусів за Цельсієм, за місцевими мірками було холодно, адже в південній півкулі - зараз саме зима.
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