Британська домогосподарка виграла 1,3 мільйонів фунтів в онлайн-грі

47-річна мешканка Великобританії Анджела Нью виграла 1,3 мільйона фунтів стерлінгів у своїй улюбленій онлайн-грі, пише Фокус.

На кон Анджела поставила всього 25 пенсів. Як повідомляють англійські ЗМІ, тепер вона планує достроково погасити іпотеку і трохи відпочити.

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Анджела Сью зайшла в свою улюблену онлайн-гру за мотивами фільму "Гладіатор" рано вранці, коли її діти і чоловік міцно спали. Побачивши суму виграшу, жінка відчула шок — їй і в голову не могло прийти, що її маленька ставка так зіграє.

"Я побачила кількість грошей і відчула, що я уві сні. Мені просто стало погано, і я не знала, що робити", - заявила щаслива Анджела.