Неймовірний талан: хлопець дременув від трьох розлючених биків (відео)

Відео з хлопцем, якому вдалося не покалічитися, потрапивши на роги одразу трьох розлючених биків, стало вірусним. Тепер гіфки з цим курйозом ходять по мережі, як мем, що ілюструє комічність талану, передає Ink.

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Нещодавно під час одного зі свят в Іспанії проходило традиційне шоу енсьєрро, в рамках якого вулицею міста пускають диких биків, перед якими біжить натовп. В основному у натовпі біжать чоловіки та хлопці, які люблять адреналін.

Одним з таких сміливців став хлопець, якому вдалося вийти цілим після нападу одразу трьох биків. При цьому тварини намагалися його проткнути рогами, а також затоптати. Але у жодного з биків це не вийшло.