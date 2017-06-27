Неймовірний талан: хлопець дременув від трьох розлючених биків (відео)
Ролик з хлопцем, який втік від биків, став красномовною ілюстрацією неймовірного везіння.
Відео з хлопцем, якому вдалося не покалічитися, потрапивши на роги одразу трьох розлючених биків, стало вірусним. Тепер гіфки з цим курйозом ходять по мережі, як мем, що ілюструє комічність талану, передає Ink.
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Нещодавно під час одного зі свят в Іспанії проходило традиційне шоу енсьєрро, в рамках якого вулицею міста пускають диких биків, перед якими біжить натовп. В основному у натовпі біжать чоловіки та хлопці, які люблять адреналін.
Одним з таких сміливців став хлопець, якому вдалося вийти цілим після нападу одразу трьох биків. При цьому тварини намагалися його проткнути рогами, а також затоптати. Але у жодного з биків це не вийшло.