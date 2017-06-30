Собака ледь не зірвала концерт Віденського оркестру (відео)
15:20, 30 червня 2017Курйози
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Собака спочатку пройшлася сценою, почала спостерігати за тим, що відбувається і мирно лягла біля скрипаля. Глядачі зустріли її оплесками.
Соба мирно лягла біля скрипаля / скрін відео
На концерті Віденського камерного оркестру в Туреччині на сцену випадково вийшла собака, пише 24 канал.
Інцидент стався на Міжнародному фестивалі мистецтв у місті Ефес. Під час виконання "Симфонії №4" Мендельсона на сцену вибігла собака. Велика кількість людей, прожектори і музика не налякали тварину, а швидше навпаки.
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Собака спочатку походила по сцені, почала спостерігати за тим, що відбувається і мирно лягла біля скрипаля.
Глядачі зустріли її оплесками, а музиканти почали посміхатися, однак були дуже зосереджені своєю грою, щоб звертати на це увагу.
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