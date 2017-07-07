Кенійський бігун зміг втекти від двох ведмедів під час тренування в США

Кенійський бігун Марубе Монінда втік від двох чорних ведмедів, яких зустрів під час одного з тренувань.

Про це повідомляє Time.

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Чоловік зіткнувся з хижаками, коли здійснював традиційний забіг на 18 миль (близько 30 кілометрів) біля будинку в американському місті Оберн. «Я знаю інструкції, які підійдуть при зустрічі з ведмедем: опустити голову і лягти на землю, або здатися більше. В той момент я не згадав жодну з них», - розповів він.

«Я знав, що не можу забратися на дерево, бо ведмеді можуть залізти за мною. Єдине рішення, яке прийшло мені в голову — бігти», — додав спортсмен.

Монінда розвернувся і попрямував до одного з сусідських будинків. Він забіг на його веранду, а коли обернувся, звірі зникли.

Кенієць неодноразово брав участь у марафонах і полумарафонах на території США. Він тричі вигравав змагання в Санта-Барбарі.