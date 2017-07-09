У Великобританії трансгендер вперше народив дитину

У Великобританії перший вагітний чоловік – трансгендер Хайден Крос – народив дитину - дівчинку на ім'я Трініті-Лей Луїза Крос, пише Daily Mail.

Сам Хайден Крос народився дівчинкою на ім'я Пейдж, але згодом вирішив стати чоловіком. Він пройшов курс гормональних ін'єкцій і зробив операцію по зміні статі.

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Однак через деякий час трансгендер призупинив процедури зі зміни статі і вирішив народити дитину. За допомогою сперми донора, якого Хайден Крос зустрів на Facebook, він завагітнів.

16 червня в Жіночому Центрі, пологовому відділенні Королівської лікарні Глостершира, він успішно народив дівчинку. У свідоцтві про народження Хейден Крос вказаний як мати, але в документі немає батька.

Після пологів він і його дочка почувають себе добре.

Такий випадок став першим в історії Великобританії.

Крім того, як повідомляє видання, Хайден Крос народив дівчинку через 48 годин після того, як його мати, Крістін Еджворт, народила свою п'яту дитину. Так що в британській родині сталася відразу подвійна радість.